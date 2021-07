Jukka Toijala Veesaare debüüdist: „Mäletan, kuidas Soomes tuli 17aastaselt esile Lauri Markkanen. Nad on sarnased poisid.“  

Veesaar tunnistas, et platsile astudes oli väike värin sees. „Aga see korv võttis pinged maha,“ tunnistas 211 cm pikkune noormees, kelle arvele jäi kuraditosina minutiga 3 silma ja 7 lauapalli.

Koondise peatreener Toijala ütles, et arvestades Veesaare hilist koondisega liitumist, oli ta temaga rahul. „Mäletan, kuidas Soomes tuli 17aastaselt esile Lauri Markkanen. Nad on sarnased poisid. Mõlemad on üle 2.10 pikad ja mängustiilid on sarnased. Kuid mõlemal on oma karjäär ja eks 10 aastat pärast näeme, kuidas Veesaarel läks,“ võrdles Toijala Veesaart Chicago Bullsis leiba teeniva Markkaneniga.