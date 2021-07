Pahandus: BMX-krossis kukkunud Rio olümpiavõitja viidi haiglasse 

„Ausalt öeldes ma tegelikult ei tea, mis juhtus, kuid tean, et sõitsin väga hästi,“ sõnas naine. „Alise [Willoughby] jõudis mulle järele ja me kukkusime koos. See on kõik, mida ma mäletan. Olen väga pettunud, sest mul on tunne, et vedasin kõiki alt.“