ÕL TOKYOS | Rasmus Mägi eeljooksus oli finaalihõngu 

Rasmus Mägi treenerist isa Taivo ütles enne olümpiamänge, et ilmselt tuleb 400 meetri tõkkejooksu finaalipiletiks ümber joosta Rio olümpiafinaalis püstitatud Eesti rekord 48,40. Mägi esimene start Tokyos andis aimu, et uus riiklik tippmark on tal jalgades olemas.