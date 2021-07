ÕL TOKYOS | Treener Ahto Raska andis OMi eellaagris kaks positiivset koroonaproovi. Epp Mäe: teine ehmatus oli suurem 

Esimene ehmatus tabas Tokyo lähistel Sakus treeninud Eesti koondist (lisaks Mäele ka judoka Grigori Minaškin, kümnevõistlejad Johannes Erm ja Karel Tilga) saabus 21. juulil. Selgus, et Raska süljeproov osutus positiivseks ja kõik eestlased suunati isolatsiooni. „Keegi ei uskunud, et see saab õige olla,“ märkis eile õhtul olümpiakülla jõudnud Mäe Eesti ajakirjanikele.

Raska viidi vastavalt Jaapanis kehtivatele reeglitele kahele ninaneeluproovile, mis olid negatiivsed ja tavaline elu Sakus võis jätkuda. Paraku kordus sama trall mõni päeva hiljem, kui Raska süljeproov oli taas positiivne.