Ulme: Cristiano Ronaldo teenib ühe Instagrami postituse pealt kosmilise summa 

Aastaid tagasi oli suurimate mõjuisikutega asi lihtne: neile maksti ühe laigi pealt. Näiteks Armeenia juurtega USA glamuuritar Kim Kardashian teenis ühe laigiga ühe dollari. Nii maksis Pepsi talle 2014. aastal ainuüksi ühe postituse eest üle kuue miljoni dollari. Tänaseks on Kardashianide dünastia (lisaks Kimile ka Kyle Kardashian ja Kendal Jenner) endiselt enim teenivate sotsiaalmeedia mõjuisikute arvestuses TOP 10 seas, ent edetabeli tipus troonib Ronaldo.

Ronaldol on Instagramis 307 miljonit jälgijat ning ta teenib ühe bränditud postitusega ca. 1.6 miljonit dollarit. Teine on selles tabelis märulinäitleja Dwayne Johnson, kes oma 250 miljoni jälgijaga saab reklaamitavale brändile kirjutada 1.52 miljoni dollarise tšeki. Kolmas on muusik Ariana Grande vastavalt 247 miljoni jälgija ja 1,1 miljoni euroga.