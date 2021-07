ÕL TOKYOS | INTERVJUU | Spordipsühholoog Snežana Stoljarova: ebarealistlik on oodata, et oleksid olümpiamängudel sama rahulik nagu trennis

„Nõrk!„ öeldi vanasti sportlasele, kes vajas psühholoogi abi. Nüüd liiguvad asjad tasapisi vastassuunas: kes vaimu ei treeni, jätab ettevalmistuse justkui poolikuks. Vibulaskjal Reena Pärnatil on Tokyo olümpiamängudel tänu Noored Olümpiale programmile lausa oma psühholoog kaasas. „Ma ei nimetaks seda psühholoogiliseks abiks. Arvan, et see peab olema normaalne treeningu osa. Me ju ei nimeta füüsilist ettevalmistust füüsiliseks abiks nõrkadele sportlastele,“ ütleb Snežana Stoljarova enda töö kohta.