ÕL TOKYOS | 100 meetri jooksu eelring – kõige siiram näide olümpiavaimust! 

Spordialade kuninganna jagas Tokyo olümpiamängudel välja 100 „universaalsuskohta“. Sisuliselt tähendab see, et kergejõustik on kõigile: kui mõni olümpiamängudel osalev riik ei saa võistlustele seatud kvalifikatsiooninormi täites, on neil õigus saata OM-staadionile võistlema üks kergejõustiklane nii naiste kui ka meeste arvestuses (või kui mõni mees täidab normi, siis üks naine ja vastupidi).