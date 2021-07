ÕL TOKYOS | Balta elas Eestis kaks nädalat Jaapani ajatsoonis, sest tundis end Pekingi olümpial kui vati sees 

„Käisin hilja-hilja õhtul trennis,“ rääkis Balta täna olümpiakülas Eesti ajakirjanikele. „Omapärane kogemus jah, vaatame, millise resultaadi see annab. Mul on kogemus Pekingi olümpialt, kus läks ikka väga kehvasti. Enamasti seepärast, et võistlus oli varahommikul nagu siin (Tokyos algab naiste kaugushüppe kvalifikatsioon kell 9.50 – M. T.). Tundsin end väga kehvasti, nagu vati sees oleks olnud. Magasin öösel vaid mõned tunnid. Seekord tegime omad korrektuurid, loodan, et asi toimib.“