Koroonapiirangute valguses koduse võrkpalli EMi eel: „Paljud inimesed on selle nimel nii palju pingutanud, see ei saa lörri minna!“ 

Olgu märgitud, et kultuuriministeerium saatis eile õhtul kultuuri- ja spordikorraldajatele kirja, milles seisis muuhulgas: „Piirarvudest rohkem osalejaid võib üritustel ja tegevustes olla edaspidi vaid siis, kui on tagatud külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Sisetingimustes võib sel juhul olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat. Kontrollida tuleb kõigi inimeste COVID-19 tõendeid, nende ehtsust ja kehtivust ning kahtluse korral tuvastada ka tõendi esitaja isikusamasus.“