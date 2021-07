ÕL TOKYOS | Eesti olümplaste tohter Mihkel Mardna: kaks päeva tagasi olid kergejõustikuareeni „jäävannid“ kaks laste mängubasseini… 

Doktor Mardna on Tokyo olümpiamängudel jäänud kaamerate ette ühe päästeoperatsiooniga: kui meie sõudenelik üleinimliku pingutusega end finaali pressis ja paatkonna noorim liige Jüri-Mikk Udam ülekuumenemise tõttu arstiabi vajas. Tõenäoliselt on sportlase kehatemperatuur sel hetkel 40 kraadi kanti – täpselt ei saa me kunagi teada, sest meditsiinitingimused sõudekanali ääres olid kergelt öeldes sandid.