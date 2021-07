Kriisa kunagine konkurent nopiti NBA drafti teises ringis, superstaar Westbrook kolis Lakersisse  

„See hetk on päris hullumeelne. Neid emotsioone ei saa sõnadesse panna. Olen väga õnnelik, et saan seda hetke perega nautida. Ma armastan seda. Detroit, ma olen teiega. Detroit, ma olen täielikult teiega! Teeme ära!” ütles 203 cm pikkune mängujuht Cunningham peale valituks saamist USA spordiportaalile ESPN.

Draft'i alguses üllatusi polnud. Enne ametlikku valmist arvati, et Detroit võtab Cunninghami, Houston Rockets tagamängija Jalen Greeni ning Cleveland Cavaliers 213 cm pika ääremängija Evan Mobley. Nii ka läks. Esimene suurem pauk tuli neljanda noormängijaga.

Õhtu eel arvati, et andekuselt neljas mees on tagamängija Jalen Suggs, kes teatas paar päeva tagasi uljalt, et tõuseb sellest aastakäigust parimaks meheks. Reaalsuses otsustas Toronto Raptors panustada hoopis 206 cm pikkusele Scottie Barnesile ja Suggs jäi Orlando Magicule.