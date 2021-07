ÕL TOKYOS | Füüsikaseadusi eirav BMX freestyle ühtib perfektselt olümpiadeviisiga 

Olümpiamängud üritavad muutuda aina popimaks ja noortepärasemaks, mistap näeb Tokyos rohkem nii-öelda tänavasporti kui iial varem. Õhtuleht käis täna hommikul kaemas esimest korda kavas olevat naiste ja meeste BMX freestyle'i, mis on eestlastele tuttav Simple Sessionilt. See võib mõjuda tõstmise ja maadluse taustal harjumatu alana, aga läheb tegelikult olümpiadeviisiga „kiiremini, kõrgemale, kaugemale“ perfektselt kokku. Pealegi, need sportlased eiravad kohati füüsikaseadusi!

Kiiremini. Igal sportlasel on ühes sõidus aega 60 sekundit, mille jooksul tuleb parki maksimaalselt hästi ära kasutada ja kohtunikele trikkidega muljet avaldada. Molutada ei saa, sest niisama ringi kruiisimine mõjub punktiskoorile kehvasti, seega tuleb pedaalidele kogu aeg valu anda ja ühest hüppest teise kihutada. Võttis maailma parimad mehed ja naised lõõtsutama küll.

Kõrgemale. Mida kõrgemale rattur lendab, seda kauem on tal aega õhus kõiksugu vigureid teha. Ja mida rohkem vigureid, seda uhkem. Lihtne ja loogiline. Aga see nõuab aastatepikkust pühendumist ja harjutamist täpselt nagu iga muu spordiala.