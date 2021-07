ÕL TOKYOS | Kümme aastat tagasi kõndimisvõimetu, täna olümpiavõitja – sport on imeline! 

Ta oli 15aastane, kui see juhtus. Fluhler sõitis parasjagu koolibussiga koju, kui äkitselt käis pauk. Veoauto rammis bussile tagant sisse ning tüdruk paiskus vastu eesolevat istet ja lendas sealt jumal teab kuhu. Ta ei saanud esiti arugi, kui tõsine ta vigastus on, vaid mõtles esimese hooga, kas samuti bussis olnud väikeste nõbudega on kõik korras.