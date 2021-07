TOKYO PÄEVIK | Igavesti kestvad 11 sekundit 

Laupäeval selgus olümpiavõitja meeste kettaheites. Daniel Stahl võttis oodatult oma, aga pinget oli heitluses kamaluga viimaste kettakaarteni. Ja no täiesti siiralt, kuigi esimest korda üle 25 aasta ei osalenud OMil Eesti kettaheitjat, siis oli võistlust ikka lummav vaadata – kuidas sportlased ketta käest lendu lasevad, millise nurga all see taevasse kerkib ja siis staadionimuru pikeerib. Viis sekundit puhast naudingut.