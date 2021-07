OLÜMPIABLOGI | MÄGEDE PÄEV: Epp Mäe alustab medalijahti, Rasmus Mägi püüab kohta finaalis 

Eesti üks suuremaid medalilootusi lööb kaasa kaalukategoorias kuni 76 kg. Naistemaadlusega alustatakse Tokyos kell 5 hommikul ning Mäe kohtub avaringis Rio olümpiavõitja Erica Wiebega. 32aastase kanadalanna auhinnakapis on ka 2018. aasta MMi pronks.

Selle matši võitja läheb veerandfinaalis vastamisi kas jaapanlanna Hiroe Minagawaga või Mongoolia esindaja Ochirbatyn Burmaaga. Minagawa on kahekordne Aasia meister ning MMilt on ta võitnud ühe hõbeda ja kaks pronksi. Burmaa on samuti noppinud kolm MMi medalit.