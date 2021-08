OLÜMPIABLOGI | MÄGEDE PÄEV: Epp Mäe lohutusringi ei pääsenud, Rasmus Mägi püüab kohta finaalis. Ksenija Balta katkestas!

Olümpia medalitabeli tipus püsib Hiina 23 kulla, 14 hõbeda ja 12 pronksiga. Kokku on hiinlastel 49 medalit. USA on võitnud juba 53 medalit, kuid neil on kuldasid vähem kui Hiinal, nimelt 19, hõbedaid 20 ja pronkse 14. Pingereas kolmandal kohal on Jaapan 30 medaliga: 17 kulda, 5 hõbedat ja 8 pronksi. Eestil on teatavasti kuld ja pronks.