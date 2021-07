Klavan mängis Flora vastu naeratus näol: „See näitabki, et ma polnud valmis veel karjääri lõpetama.“ 

„Sellel staadionil oli see mu esimene mäng,“ ütles Klavan matši järel Soccernet.ee otseülekandes. „Kui ära läksin, siis Paide veel ei mänginud kõrgliigas. Väga tore oli! Kerge ei olnud, nägu on punane ja see reedab! Kõige paremini saabki vormi, kui 90 minutit järjest niiöelda mõisa peale mängida. Seal tulevad õiged mahud ja kiirused välja. Hea meel, et sai 90 minutit täidetud ja taga oli null. Hea päev! Mul on hea meel ikka veel jalgpalli mängida. Naeratus oli suul enne mängu, mängu ajal ja peale mängu. See näitabki, et ma polnud valmis veel karjääri lõpetama.“