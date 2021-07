ÕL TOKYOS | Vestein Hafsteinssoni prohvetlikud sõnad üheksa aastat tagasi: Daniel Stahlist saab Tokyo olümpiavõitja! 

„Ma olen maailma edetabeli liider olnud juba kuus aastat jutti nii et tunne on päris õige,“ ütles Daniel Stahl enne Tokyo olümpiamängude algust. Tuli välja, et täpselt nii läkski: kvalifikatsiooni läbis 28aastane Stahl mängleva kergusega ja finaalis tegi juba teisel heitel ette sellise tulemuse – 68.90 – millele konkurentidel vastust polnud.