ÕL TOKYOS | Rammo elu parimast OMist: ainsa amatöörina ka sõite võita... Olen väga rahul! 

„Nagu enne võistlus korduvalt ütlesin, siis minu jaoks on sisu olulisem kui number,“ alustas ta võistluskokkuvõtet. „Sisu, ma arvan, et suutsin päris hästi näidata. Medalitest jäi asi kaugele, seda oli suht algusest näha. Kordaläinud sõidud olid nii mulle kui ka Eesti purjetamise kogukonnale suur asi. See näitas päris hästi, kui kõrgel tase on.“