Kaur Kivistik alistas lõpuga Keenia jooksja ja võitis Viljandi järve jooksu 

Viiendat korda Viljandis järvejooksu lõpetanud Kivistikule oli see läbi aegade esimene võit. Mukunga on lõpetanud kuus jooksu ning tema saldoks on nüüd neli võitu ja kaks teist kohta.



Kolmanda koha sai Leonid Latsepov, kes kaotas võitjale juba enam kui minutiga ja sai ajaks. 37.22.



Parima Viljandi jooksjana oli selle võistluse korra võitnud Keio Kits viies, kaotades neljandana lõpetanud Dmitri Aristovile vaid viie sekundiga. Pjedestaal kolmandast kohast jäi Kits 19 sekundi kaugusele.



Naistest sai tänavu võidu Kaisa Kukk, kelle aeg oli 43.48 ning üldarvestuses andis see aeg 48. koha. Teise koha sai ajaga 45.53 Mari Boikov ning kolmandaks jäi ajaga 45.56 Kadiliis Kuiv.



Ümber Viljandi järve jooksu lõpetas 1. augustil 1446 jooksjat või kepikõndijat. Tegemist pole aga lõpliku protokolliga, sest 5. augustis kuni 31. augustini peetakse ümber Viljandi järve veel virtuaaljooksu, kus iga osaleja saab ise valida aja, millal ta soovib ümber järve joosta. Enne jooksu tuleb end registreerida jooksul osalejaks ning jooksu lõpetamise järel tuleb tulemus sisestada järvejooksu kodulehel olevasse spetsiaalsesse vormi. Kõik virtuaaljooksjad on järvejooksu osalejad, nad saavad koha lõpuprotokollis, mälestusmedali ning diplomi.



Järvejooksul osalejate sekka arvatakse ka need umbes 400 last, kes jooksid 31. juulil Viljandi staadionil. Lastejooksudel said kõik osalejad mälestuseks šokolaadimedali ning paremusjärjestust ei peetud.



Ümber Viljandi järve jooksu on peetud alates 1928. aastast ning tänavu oli kavas 92. jooks. Tegemist on Eesti vanima traditsioonilise spordivõistlusega, mis pole kordagi ära jäänud alates 1931. aastast. Pandeemiareeglite tõttu tuli jooks sarnaselt mullusele läbi viia 1. augustil ning rajale stardiprotokolli sai end kirja panna 2000 jooksjat.