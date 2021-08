Ungari GP võitis üllatusmees, poodiumile jõudnud Hamilton tõusis üldliidriks, Verstappeni sõidu rikkus kokkupõrge McLareni piloodiga 

Etapp pandi pausile ning meeskond andis endast parima, et selle aja jooksul Verstappeni masin ära parandada, ent kahjustused olid liiga ulatuslikud.

Pausi ajal tegid kõik boksipeatuse peale tiitlikaitsja Hamiltoni. Uuesti startides sai Mercedese piloot aru, et temalgi on vaja kuivi rehve ning siirdus samuti boksi. Seetõttu langes ta sõitjaterivi lõppu.

Sarja juhib nüüd Hamilton, kel on koos 192 punkti. Järgneb Verstappen 186 silmaga ning kolmas on Norris (113). Ocon on 11. kohal (39).