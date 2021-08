Mart Treial | Tänavaspordi pealetung – olümpiamängude hukk või hädavajalik päästerõngas? 

Uute, nii-öelda poppide ja noortepäraste spordialade aina suurem pealetung olümpiamängude, mis on oma olemuselt ilmselt üks antiiksemaid üritusi maamunal, kavva ajab teatud seltskonnal spordisõpradel vere nii keema, et nad ei läbiks Tokyos ühtki temperatuurikontrolli. On see siis probleem või mitte?