Sloveenia meedia kiskus Eesti vasaraheitja skandaali. Orel: mind pole kunagi varem niimoodi ahistatud ja ähvardatud 

Sloveenia meedia on Eesti vasaraheitja Anna Maria Oreli kiskunud skandaali. Sealsed väljaanded süüdistavad teda koostöö lõppemises eestlanna kallima, Tokyo OMil viienda koha saanud kettaheitja Kristjan Cehi ja ta juhendaja Gorazd Rajheri vahel. Eestlanna ise väidab, et süüdi on hoopis treener, kes tegi kõik selleks, et sportlase tehtud suur töö enne olümpiat nullida.