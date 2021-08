SUUR ÜLEVAADE: hulk pealinna tänavaid on nädalavahetusel suletud 

Võistluse peakorraldaja Ain-Alar Juhansoni sõnul loodetakse varasemast paremini teenindada kohalikke elanikke: „Oleme käesoleval aastal muutnud rattarada nii, et ratturid ei sõidaks edasi-tagasi suunal. See võimaldab meil teenindada paremini kohalikke elanikke ja nad saavad paremini kodudest liikuma. Lisaks suurendasime rattaraja ringi ja avame selle etapiti varem. Jooksurada ei lähe enam läbi vanalinna vaid ümber selle. Mõlemal päeval on suletud täpselt ühesugune trass.“

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev lisas: „Tallinna linna poolt on meil väga hea meel seda traditsiooni jätkata ning meie koostöö Ironmani korraldajatega on iga aastaga läinud aina paremaks. Linnakodanike tagasiside põhjal tundub, et ka teavitus on väga hea ja linnaelanikud on ürituse omaks võtnud.“