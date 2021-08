OLÜMPIABLOGI | Elu parimas vormis Rasmus Mägi jookseb teist olümpiat järjest finaalis! 

Mägi jooksis poolfinaalis Eesti rekordiks 48,36. Kui võrrelda seda tulemust teiste finalistidega, siis kõigi konkurentide isiklikud rekordid ja hooaja tippmargid on Mäe rekordist paremad. Kuid samas tunnistas eestlane pärast poolfinaali, et tegemist polnud päris ideaalse etteastega ning parandamisruumi veel jagub. Seega võib loota, et Mägi nihutab ka olümpiafinaalis rahvusrekordit.