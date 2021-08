OLÜMPIABLOGI JA GALERII | PÖÖRANE FINAAL: Warholm jooksis ulmelise maailmarekordi, Mägi Eesti tipptulemuse 

Viljar Voog korvpallisaalist: „Sloveenidel oli see mäng nii kindlalt käes, et nad andsid oma põhimeestele puhkust. Enda rütm löödi sellega sassi, sakslased said mängumootori käima ja tulemus on see, et järsku on väljakul mängu rohkem kui rubla eest.“