ÕL TOKYOS | Müstilises jooksus rahvusrekordi püstitanud Rasmus Mägi: vähe on asju, mis võtavad sõnatuks. See oli üks nendest! 

Ta lisas: „Sõnu selle jooksu iseloomustamiseks on vähe. Arvan, et see on läbi ajaloo üks kergejõustiku suuremaid, võimsamaid, fenomenaalsemaid sooritusi. See on tegelikult ka spetsialistidele, asjatundjatele ja fanattidele hoomamatu aeg 400 meetri tõkkejooksus.“