ÕL TOKYOS | IKKA KAOTUSETA! Kas Luka Doncic veab Sloveenia olümpiakullale? 

Teisipäeva hommik Saitama Super Arenal – just sellist pompoosset nime kannab Tokyo olümpiamängude korvpallihall. Käes on meeste turniiri veerandfinaalide päev. Kuigi madinat jagub õhtutundideni, on esmalt areen kõige suuremate staaride päralt: esimeses matšis teeb Luka Doncic (koos ülejäänud Sloveenia koondisega) säru sakslastele ning seejärel jagab USA puid ja maid Hispaaniaga. Olümpiaturniir hingab nende kahe koondise finaali ootuses.