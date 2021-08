ÕL TOKYOS | Ämblikmehed olümpial! Kuidas on võimalik ronida 15 meetri kõrgusele 5,45 sekundiga!? 

Vaevalt oskas Pierre de Coubertin aimata, et ühel palaval suvepäeval võistlevad olümpiamängudel mehed ja naised, kes ronivad mööda seinu üles nagu ämblikud. Tokyos aastal 2021 see juhtus, Jaapani pealinnas jagatakse sportronimises medaleid kolmest alast koosneval kombineeritud võistlusel. Õhtuleht veetis õhtupooliku meeste kvalifikatsioonil, et näha, millega tegu.

Esimene ala: kiiruse peale ronimine

See on puhas ämblikmeeste ala. Kes kõige kiiremini 15 meetri kõrgusest ja õrnalt vastu kalduvast seinast (95 kraadi) üles ronib, on võitja. Efekti ja motivatsiooni mõttes stardib korraga identsetel radadel kaks sportlast. Kõigil on kokku kaks katset: üks A, teine B rajal.