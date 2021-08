ÕL TOKYOS | VAIMNE HEITLUS ISEENDAGA! Kuidas kuus kulda võitma pidanud superstaar sai sootuks suuremaks täheks, leppides ühe hõbeda ja ühe pronksiga 

Ameerika Ühendriikides käib elu isikukultuse tasemel: kõik tiirleb ümber superstaaride. See tekitas Tokyo olümpiamängude eel suurema probleemi. Korvpallis on väljakul küll Kevin Durant ja Damian Lillard, aga mänguilu napib. Ujumises sai Caeleb Dressel viis kuldmedalit, ent Michael Phelpsi tasemele oma kuvandilt ei küündi. Seega laoti kogu USA koondise olümpia õnnestumine Simone Bilesi kleenukestele õlgadele. Riistvõimleja ei pidanud koormale vastu.

Pisarad voolasid

Biles võitis verinoore sportlasena Rio olümpiamängudelt neli kuldmedalit ja ühe pronksi. Vahepealse ajaga on naine küpsenud ja püstitanud ohtralt maailmarekordeid. Võimlemisterminoloogias on põranda- ja poomiharjutuses ning toenghüppes temanimelisi trikke juba neli, sest Bilesi sooritused on nõnda revolutsioonilised, et keegi pole neid varem proovinudki. Seega öeldi ookeanitaguses meedias küsimuse vormis selgelt välja: (kas) Biles võidab Tokyost maksimaalsed kuus kuldmedalit!

„Ma ei usalda ennast enam nii palju kui varem. Ma ei tea, kas asi on vanuses. Ma olen veidi närvilisem kui võimlen ja mulle tundub, et ma ei naudi seda enam nii palju. Ma tean, et tegu on olümpiamängudega ja ma tahtsin teha seda kõike enda jaoks,“ rääkis sportlane ja hakkas nutma. Tema armastus ala vastu on ära võetud, sest ta peab pingutama teiste nimel.