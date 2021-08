ÕL TOKYOS | Eesti fotograafist on saanud Sloveenia korvpallimeeskonna talisman, kellega lüüakse mängu eel patsu 

TÖÖPOSTIL: Fotograaf Hendrik Osula veedab peaaegu terve Tokyo olümpia Saitama korvpalliareenil. Foto: Milad Payami / FIBA

Sloveenia korvpallimeeskond teab, et kui lokkis juuste ja moodsate puitraamidega prillidega Eesti fotograaf on saalis, siis on kõik hästi. Nad võidavad. Kuidagi on juhtunud nii, et sloveenid pole Hendrik Osula objektiivi ees veel kordagi kaotanud. Ja jutt ei käi ainult mõnest mängust Tokyos, vaid ilus seeria kätkeb ka 2017. aasta EMi alagrupifaasi ja kuu aega tagasi Kaunases toimunud otsustavat olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiri. „Dončić võib pingile jääda, aga tähtis, et mina olen olemas,“ ütleb Osula ja puhkeb naerma.