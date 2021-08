OLÜMPIABLOGI | Eesti kümnevõistlejad alustasid kahvatult, naiste 400 meetri tõkkejooks võideti maailmarekordiga 

Sakslane Niklas Klaus on võrreldes oma parima kümnevõistlusega (8691) plussis 52 punktiga, eeldatavasti saab kuulitõuke põhjal aru, kas ja kui palju talle küünarnukk viga teeb ja kas ta on parimate päevade tasemel. Väikeses plussis on ka 8534 silma mees LePage, umbes 8600 graafikus liigub veel venelane Škurenjov, üks ebaõnnestujaid on ka jänki Garrett Scantling, kes juunis tehtud isiklikult margile 8647 jääb alla enam kui saja silmaga.