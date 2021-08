Olümpial ajalugu teinud transsooline tõstja kavatseb karjääri lõpetada 

43aastasel tõstjal ei läinud OM-debüüdil hästi: ta ei saanud naiste +87 kg kategoorias kolme katsega tulemust kirja.

Uus-Meremaa sportlane andis pärast võistlust mõista, et tõenäoliselt oli tegu tema viimase võistlusega.

„Loodan, et kui saan tagasi vaadata, siis on see [olümpial osalemine] ainult väike tükike ajaloost, kõigest pisike samm. Üha mõistvamas maailmas saadakse järjest enam aru, et minusugused inimesed on samuti kõigest inimesed. Loodan, et lihtsalt [OMil] osalemisest piisas. Tahtsin vaid, et mind võetaks ka kui sportlast,“ vahendas Hubbardi sõnu portaal Givemesport.





At 43 years old, the first-ever openly transgender athlete to compete at an Olympics has made the decision to leave the sport behind after failing to take a medal from Japan.

„We're human and, as such, I hope that just being here is enough to achieve a better understanding of the trans community,“ Hubbard explained in a statement made to Kyodo.