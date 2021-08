Lakers täiendas ridu kogenud superstaariga 

Anthony oli kunagi üks liiga paremaid mängumehi. Hooajal 2012/13 viskas ta keskmiselt 28,7 punkti mängus ning sellega skooritegijate seas esimesel kohal. Kõigi aegade edetabelis on korvpallur 27 370 silmaga kümnendal kohal.

Karjääri jooksul ka Denver Nuggetsis, New York Knicksis, Oklahoma City Thunderis ja Houston Rocketsis mänginud punktikütt alustab sügisel NBAs juba oma 19. hooaega.

Lakers on sel suvel endale soetanud ka Russell Westbrooki, Dwight Howardi, Trevor Ariza ning Wayne Ellingtoni. Minema on saadetud Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope ja Montrezll Harrell. Mõne mängija saatus on veel lahtine.