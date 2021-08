ÕL TOKYOS | GALERII | Tilga loobus tagareieprobleemi tõttu kaugushüppe kolmandast katsest 

Kaugushüpe läks kõige paremini Uibol, kes lendas parimal katsel 7.37 meetri kaugusele, kuid rekordit püstitades hüppas ta 9 cm rohkem, nii et Doha Mmil hõbeda toonud seeriaga võrreldes läks kaduma 22 punkti. Erm ja Tilga jäid oma parimast kaugele, hüpates vastavalt 7.36 (-153 p) ja 6.77 (-222 p). Tilga tulemusest valmistab suuremat muret see, et mees loobus kolmandast katset ja läks longates staadionilt koos doktor Mihkel Mardnaga minema. Talle teeb muret reie tagakülg. Esialgse info kohaselt on ta kuulitõukeks tagasi.