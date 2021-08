Mis on kergejõustiku rekordisaju taga? „Tallaalune batuut on pullis**t. Meie sport kaotab usaldusväärsust.“ 

„Kui mulle uutest naelikutest räägiti, ei suutnud ma uskuda, et oleme selleni jõudnud. Nende regulatsioon on tasemel, mis annab praegustele sportlastele eelise. See on paljude atleetide jaoks imelik ja ebaõiglane, sest varem ütles kergejõustiku juhtorgan [varustust tootnud ettevõtetele], et neid ei tohi kasutusele võtta. See on naeruväärne, et nüüd tohib seda teha,“ ütles Reutersile valitsev 100 ja 200 meetri maailmarekordimees Usain Bolt.