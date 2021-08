Kuum valgevenelanna ei julge kodumaale naasta 

Tokyo olümpiamängudel on varasemalt tekitanud poleemikat Valgevene sprinter Krõstsina Tsimanovskaja, kes kritiseeris sotsiaalmeedias Valgevene koondise treenereid. Seejärel viidi naine kohalikku lennujaama ja käsutati koju, kuid Tsimanovskaja keeldus sellest ning läks Poola saatkonda, kus talle anti erakorraline viisa.

Nüüd on aga sõna võtnud juba teine valgevenelanna, kui endine seitsmevõistleja Jana Maksimava teatas Instagramis, et ei julge kodumaale naasta, sest seal võib ees oodata mitte ainult vabadusekaotus, vaid ilma võib jääda ka oma elust.

„Pärast pikka mõtisklust oleme otsustanud, et me ei naase Valgevenesse,“ kirjutas Maksimava Instagramis. „Kahjuks ei pruugi seal enam kaotada ainult oma vabadust, vaid ka elu... Siin (Saksamaal – toim) on võimalus vabalt hingata ja olla üks neist, kes võitleb oma rahva, sõprade, sugulaste vabaduse eest,“ lisas valgevenelanna.