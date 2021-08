ÕL TOKYOS | DISKRIMINEERIMINE! ROK armastab rääkida võrdõiguslikkusest, aga kus on meessoost kujundujujad?!

Svetlana Kolesnitšenko ja Svetlana Romašina - esimene on kolmapäevast kahe ja teine kuuekordne olümpiavõitja!

Tokyo olümpiamängud on kõige sootasakaalukamad ajaloos – starti on juba tulnud või viimastel päevadel tulemas 11 000 sportlast, kellest 49 protsenti naised. Terve olümpiakava peale on vaid üks spordiala, kus võistlemas vaid ühest soost sportlased. Sealjuures diskrimineeritakse mehi!