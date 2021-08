Pareiko mantlipärijaks sai teine Eesti koondise legend 

Tarmo Kink (paremal) on FCI Levadia uus spordidirektor.

Läinud laupäeval andis Tallinna FCI Levadia teada, et klubi on lõpetanud koostöö senise spordidirektori, Eesti koondise endise väravavahi Sergei Pareikoga. Täna selgus, et Pareiko mantlipärijaks saab teine legendaarne koondislane Tarmo Kink.