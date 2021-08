Kas Durant veab USA ja Dončić Sloveenia olümpiafinaali? 

Oodatult on USA koondise liidriks kerkinud Kevin Durant (vasakul), kuid Jayson Tatum on teda tublilt assisteerinud.

Tokyo olümpiamängude korvpalliturniiril peetakse homme poolfinaale. Kossuüldsus näib pigem ootavat, et finaali murraks USA ja Sloveenia, sest siis saaks näha esikohamatšis tõelist Koljati ja Taaveti heitlust, kus ühelt poolt juhib vägesid Kevin Durant ja teiselt poolt Luka Dončić, kuid võib arvata, et nii jänkide vastane Austraalia kui ka sloveenidega madistav Prantsusmaa teevad kõik endast oleneva, et nii ei läheks.