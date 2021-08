Sõber venivast kossuturniirist: nagu Kirgiisi metsapidu! Enden: tundub jah, et kolm-neli päeva istutakse, mängitakse pokkerit ja võetakse natuke viina olümpiakülas 

See [olümpia] on aga nagu Kirgiisi metsapidu vahepeal. Tundub kuidagi, et nad üldse ei pinguta. Mitte ainult ameeriklased, vaid teised ka. Suhtumine on, et teeme oma asja lihtsalt ära, kõik on suurepalgalised. Kaitses on kahemeetrine vahe, pannakse peale ja siis imestavad meie noorkommentaatorid - huvitav, miks ta selle viske tegi?“