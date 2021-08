VIDEO | Iisraeli pesapallurid tõestasid, et olümpiaküla pappvoodid peavad vastu ka korraliku grupikargamise 

Kurjad keeled väitsid enne olümpia algust, et voodid tehti nimme papist, et himurad atleedid neil seksida ei saaks – seksimine teatavasti on olümpiakülas aga koroonaviiruse leviku tõkestamiseks karmilt keelatud. Olümpia korraldajad lükkasid sellised väited siiski ümber, öeldes, et pappvoodid teenivad hoopis keskkonnasäästlikke eesmärke.

Iisraeli pesapallurite „katse“ näitas, et taolise pappvoodi lõhkumise jaoks on vaja koguni üheksat täies elujõus meest, kes korraga voodil hüppavad. Tõsi küll, hiljem saadi aru, et niimoodi võõrast vara lõhkuda ikkagi ei sobi ning üks paharettidest, Ben Wanger esines ka vabandusega.