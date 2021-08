FENOMENAALNE EDULUGU – kuduv superstaar seljatas kiusajad ja hirmud ning täitis 11aastaselt antud julge lubaduse 

Vettehüppajana on üldiselt keeruline tõusta superstaariks ja hakata maailma muutma. Oma alal on Daley täielik tipp: olümpiavõitja, kolmekordne maailmameister ja viiekordne Euroopa tšempion. Kuid tema populaarsus on suurem, kui võiks arvata. Lihtne näide: Instagramis järgib Daleyt 2,9 miljonit inimest, kergejõustiku imemeest Karsten Warholmi 242 000 fänni. Daley Youtube'i kanalil on enam kui miljon tellijat. Tokyo kullavõidu järel avaldatud videoblogi on vaadatud ligi kaks miljonit korda. Kokku on tema videodel vaatamisi kõvasti üle 100 miljoni.