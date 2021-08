Eestis saadud vigastus tõi kaasa pikema võistluspausi. Urmo Aava: „Tahame head sõud, aga ei soovi inimestele viga teha.“ 

Britt tundis Eesti ralli neljandal kiiruskatsel ühe hüppe järel valu seljas ja kaelas. Katsuta ja Barritt olid sunnitud katkestama, kuid nüüd selgus, et vigastus on niivõrd tõsine, et mees ei saa ikka veel autosse istuda. DirtFishi andmetel peaks praeguse kava kohaselt Barritt uuesti Katsutale legendi lugema septembris. Aastal 2019 sai Rally Estonial hüppe järel sarnase seljavigastuse Elfyn Evans ning tema jättis toona vahele kolm MM-etappi: Soomes, Saksamaal ja Türgis.