USA meeste teatenelik jääb neljandat olümpiat järjest medalita. Carl Lewis: piinlik ja vastuvõetamatu 

„Me lihtsalt ei saanud täna tööga hakkama. See on kõik,“ ütles peale 4 × 100 meetri teatejooksu eelringi Fred Kerley. Ameeriklaste võistluse käkkisid teist vahetust jooksnud Kerley ja Ronnie Baker, kes Tokyos 100 meetris sprindis tulid individuaalselt teisele ja viiendale kohale.

Vahetusega kõvasti aega kaotanud USA jõudis eeljooksus üle finišijoone kuuendana, neid edestasid Hiina, Kanada, Itaalia, Saksamaa ja Ghana.

„USA meeskond tegi meeste teatejooksus kõik valesti,“ kirjutas endine tippsprinter Carl Lewis Twitteris. „Pulga üleandmise süsteem on vale, sportlased jooksevad valedes vahetustes ja oli selge, et keegi ei juhtinud seda asja. See oli piinlik ja täiesti vastuvõetamatu. USA rahvuskoondis nägi hullem välja kui lastevõistkonnad“.

USA võitis viimati meeste 4 × 100 teatekulla 2000. aastal Sydneys, neli suve hiljem Ateenas kaotasid jänkid finaalis Suurbritanniale. Seejärel on finišisse jõutud vaid 2008. aastal Londonis, kuid sealgi võidetud hõbemedalid võeti Tyson Gay dopinguga vahelejäämise tõttu ära.

Bakeri sõnul on seis paratamatu. „Vaid paari trenniga vahetuste ajastamine on keeruline. Seis on selline nagu ta on,“ ütles Baker. Vähene harjutamine ei mõjutanud samas USA naiskonda, kes pääses edasi. Teahna Lewis tunnistas, et nad tegid varem vaid viis trenni.

Meeste nelikus avavahetust jooksnud Travyon Bromell nentis, et olukord ajab teda kurjaks. „Tegin, mida suutsin. Saan selles mõttes rääkida vaid enda eest. Need kutid tegid oma tööd, ma tegin oma tööd. Kogu see värk on üks suur jama,“ lausus ta.