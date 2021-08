Vennad Sokud mängivad uuel hooajal samas tiimis, Viimsiga liitus kaks Eesti koondislast 

Rapla Avis Utilitas korvpallimeeskond teatas kolmapäeval, et nende ridades jätkab Eesti koondislane Saimon Sutt. „Mul on väga hea meel, et Rapla soovis minuga uuesti käed lüüa. Uue ja sellise CVga treeneri käe all mängime on kindlasti põnev ja hariv,“ ütles Sutt klubi sotsiaalmeedia vahendusel, et klubiga liitunud hispaanlasest peatreeneri Lluis Riera käe all mängimist.