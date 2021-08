KURB: endise Saksamaa jalgpallistaari poeg hukkus traagilises õnnetuses 

Inglismaa väljaanne DailyMail vahendas, et endise jalgpalliässa teismeline poeg sattus ATV-õnnetusse Portugalis Troia linna lähistel, kus asub üks Ballacki elukohtadest. Kohalikud võimuesindajad olid meediale öelnud, et ATV-ga sõitnud noormehele sai saatuslikuks see, et tema naljarattalise sõiduki nina lendas ülespoole selliselt, et mattis Emilio enda alla.