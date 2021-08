POMMUUDIS HISPAANIAST: Lionel Messi lahkub FC Barcelonast 

Messi leping FC Barelonaga lõppes 1. juulil, kuid pigem näitasid märgid, et argentiinlane ja klubi on valmis uue kontrahti sõlmima. Seda vaatamata asjaolule, et möödunud hooajal oli Messi FC Barcelona vastu avalikult väga kriitiline ja andis mõista, et soovib klubist lahkuda. Nüüdseks olid aga vahepealsed erimeelsused lahendatud, ent…

Juuli alguses oli Hispaania meedia teatanud, et FC Barcelona ei saa tõsiste finantsprobleemide tõttu ühtegi oma suvist lepingut registreerida. La Liga president Javier Tebas, et Barcelona peab uute lepinguliste registreerimiseks ja Lionel Messi kontrahti pikendamiseks finantsid korda saama, sest Kataloonia suurklubi on ületanud lubatud palgaliimidi. Võimalik, et need ongi need klubi avalduses välja toodud „struktuurilised takistused (Hispaania liiga määrused")“.