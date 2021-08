Flora jäi minimaalse vahega alla Küprose meeskonnale 

Kohtumise ainuke värav sündis 12. minutil, kui värava ees sai hea söödu Marinos Tzioni, kes ei jätnud oma täpset jalga kasutamata. „Võib-olla oli üllatav, et nendes palavates tingimustes suutsime korralikult mängida,“ nentis Flora peatreener Jürgen Henn. Ta lisas väravaolukorra kohta: „Pean selle üle vaatama, aga tundus, et pigem oli meie lihtne eksimus. Mängija sai (karistus)kastis vabalt löögile ja see ilmselt läheb meie meeskonna lihteksimuste arvele.“

Samal teemal Jalgpall GALERII | Flora oli tubli, kuid kaotas. Vassiljev: „Ma olen selline natukene vastik inimene – tahan, et areng toimuks kiiremini.“ Henn märkis, et kuigi kuuma kliima tõttu tõusis mängutempo ja kohtumine oli keerulisem, said eestlased väljakutsega hakkama. „See 0 : 1 jääb kripeldama, aga võõrsilt pole see paha tulemus. Oleksime tahtnud (viigi)väravat lüüa ja rohkem sirgjoonelisust ning see on asi, millega peame teiseks mänguks tööd tegema, aga samas on oluline, et see 0 : 1 jäi püsima. Tallinnas toimuvaks mänguks on kõik lahtine,“ lisas Flora loots.

Henn nentis mängujärgsel pressikonverentsil, et kuivõrd kohtumise lõpust on möödas nii vähe, ei oska ta kohe kordusmänguks uusi vangerdusi välja tuua: „Sõidame Tallinnasse, analüüsime asja ja siis teeme plaani, aga lõppude lõpuks on meil vaja väravaid lüüa.“

Henrik Ojamaa sõnas Küprosel valitseva kuumuse kohta, et kindlasti aitas Flora jaoks kaasa see, et nad läksid kohale mitu päeva varem ja said sellega harjuda: „Ei saa öelda, et see (suurem kuumus) meid otseselt mõjuras. Teisel poolajal olime neist isegi füüsiliselt võimsamad,“ rääkis Ojamaa.