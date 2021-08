Miks enam kui miljardi elanikuga riik olümpial alati nii kehv on? 

Kui India viis aastat tagasi Rio de Janeiro OMilt vaid kaks medalit võitis, otsustas peaminister Narendra Modi, et midagi peab muutuma. Ta hakkas sporti rohkem raha suunama ning laskis kontrollida, kuhu see raha täpsemalt läheb. Nagu arenguriikides ikka, siis on ebaedu põhjuseks korruptsioon. Aastakümneid on Inda sporditegemisse suunatud võrdlemisi vähe raha ning see piskugi on tavaliselt leidnud tee mõne korruptandi taskusse